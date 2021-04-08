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Мбаппе и Неймар, Маунт и Чилвелл переписали историю Лиги чемпионов

8 апреля, 08:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В играх среды статистики обнаружили несколько знаменательных событий

Во вторник и среду прошли поединки второго раунда плей-офф. Напомним, все результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вчерашних встречах зафиксировали несколько занимательных фактов.

  • Бавария впервые проиграла в Лиге чемпионов за 20 матчей. До неудачи с ПСЖ у мюнхенцев было 18 побед (!) и 1 ничья. Напомним, подопечные Ханси Флика взяли верх над ПСЖ в финале ЛЧ-2020.
  • Неймар и Килиан Мбаппе вместе сотворили 10 голов в ЛЧ, ассистируя друг другу, – с сезона 2017/2018, когда играют в одной команде. Это по крайней мере на три гола больше, чем любая другая пара в Европе. Факт сообщает статистический ресурс OptaJoe.
  • Бразилец Неймар сделал 25 голевых передач в ЛЧ с момента своего дебюта в турнире в сезоне 2013/2014 – наивысший показатель турнира с тех пор.
  • Полузащитник Баварии Йозуа Киммих создал 10 (!) голевых шансов в игре с французами. За последние 10 лет в четвертьфинале ЛЧ только его соотечественник Месут Озил отличался подобным – в игре Реал – Тоттенхэм в апреле 2011-го.
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Вашему вниманию – обзор матча Бавария – ПСЖ:

Тем временем, виновников поражения от Реала обозвали обезьянами.

  • В другом поединке среды вратарь Челси Эдуард Менди отстоял свои ворота в неприкосновенности – 10-й раз с момента приезда Томаса Тухеля в Лондон. За это время в Европе никто не может похвастаться подобным.
  • А Маунт и Чилвелл стали первыми за 9 лет английскими игроками "синих", которые отличились голами в одном матче.

Смотрите, как Челси выиграл в Португалии:

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