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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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"Ливерпуль" и "Барселону" увидим первыми: расписание 1/8 финала Лиги чемпионов

14 декабря, 17:48

Елена Павлова Елена Павлова

Главный футбольный Еврокубок вернется 16 февраля в Германии и Испании

УЕФА опубликовал расписание первой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Матчи 1/8 финала стартуют 16 февраля в Германии и Испании. Смотрите полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

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ПЕРВЫЕ МАТЧИ

Вторник 16 февраля
"Лейпциг" — "Ливерпуль"
"Барселона" — "Пари Сен-Жермен"

Среда, 17 февраля
"Порту" — "Ювентус"
"Севилья" — "Боруссия" Д

Вторник, 23 февраля
"Лацио" — "Бавария"
"Атлетико" — "Челси"

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Среда, 24 февраля
"Боруссия" М — "Манчестер Сити"
"Аталанта" — "Реал"

"Шахтер" – "Реал"

"Шахтер" – "Реал" / Фото: Reuters

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

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Вторник, 9 марта
"Ювентус" — "Порту"
"Боруссия" Д — "Севилья"

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Среда, 10 марта
"Ливерпуль" — "Лейпциг"
"Пари Сен-Жермен" — "Барселона"

Вторник, 16 марта
"Манчестер Сити" — "Боруссия" М
"Реал" — "Аталанта"

Среда, 17 марта
"Бавария" — "Лацио"
"Челси" — "Атлетико"

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов Украину представляли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Однако обе команды заняли третье месте в своих группах и вышли в плей-офф Лиги Европы. Теперь в 1/16 финала "Шахтер" против самого титулованного клуба Израиля.

А "Динамо" едет в гости к "Брюгге" в Бельгиюв феврале.

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Смотрите, как "Лейпциг" играл на групповой стадии Лиги чемпионов

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