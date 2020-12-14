"Ливерпуль" и "Барселону" увидим первыми: расписание 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал расписание первой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Матчи 1/8 финала стартуют 16 февраля в Германии и Испании. Смотрите полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник 16 февраля
"Лейпциг" — "Ливерпуль"
"Барселона" — "Пари Сен-Жермен"
Среда, 17 февраля
"Порту" — "Ювентус"
"Севилья" — "Боруссия" Д
Вторник, 23 февраля
"Лацио" — "Бавария"
"Атлетико" — "Челси"
Среда, 24 февраля
"Боруссия" М — "Манчестер Сити"
"Аталанта" — "Реал"
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 9 марта
"Ювентус" — "Порту"
"Боруссия" Д — "Севилья"
Среда, 10 марта
"Ливерпуль" — "Лейпциг"
"Пари Сен-Жермен" — "Барселона"
Вторник, 16 марта
"Манчестер Сити" — "Боруссия" М
"Реал" — "Аталанта"
Среда, 17 марта
"Бавария" — "Лацио"
"Челси" — "Атлетико"
Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов Украину представляли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Однако обе команды заняли третье месте в своих группах и вышли в плей-офф Лиги Европы. Теперь в 1/16 финала "Шахтер" против самого титулованного клуба Израиля.
А "Динамо" едет в гости к "Брюгге" в Бельгиюв феврале.
Смотрите, как "Лейпциг" играл на групповой стадии Лиги чемпионов
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