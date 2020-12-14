Месть за "Шахтер": полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По четыре команды представляли Испанию и Германию, по три – Англию и Италию, еще по одной – Францию и Португалию. Победители групп были сеяными, они первые матчи проведут в гостях.
"Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко встретится с "Боруссией" М, которая в группе перешла дорогу "Шахтеру".
А "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет против "Реала", который потерпел два поражения от "Шахтера" на групповом этапе.
Результаты жеребьевки
- "Боруссия" М (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
- "Аталанта" (Италия) – "Реал" (Испания)
- "Атлетико" (Испания) – "Челси" (Англия)
- "Барселона" (Испания) – "ПСЖ" (Франция)
- "Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)
- "Лейпциг" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)
- "Порту" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)
- "Севилья" (Испания) – "Боруссия" Д (Германия)
Пройдут первые матчи 16/17 и 23/24 февраля, а ответные – 9/10 и 16/17 марта 2021 года.
Напомним, что сегодня также состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, где играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Ранее мы писали, что в Лиге чемпионов будет новый формат с 2024 года.
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