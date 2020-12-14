"Шахтер" против самого титулованного клуба Израиля: результаты жеребьевки Лиги Европы

Поединки состоятся в феврале следующего года

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион Украины донецкий "Шахтер", будучи сеяным, получил в соперники "Маккаби" Тель-Авив. Это самый титулованный клуб Израиля.

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Когда сыграют. Первый поединок состоится 18 февраля 2021 года в Израиле, ответный – 25 февраля.

Своего противника на этой стадии турнира узнало и киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу сыграют с бельгийским "Брюгге".

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Напомним, как "Шахтер" ничьей с "Интером" обеспечил себе место в Лиге Европы:

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Ранее мы писали о том, что "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо".

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