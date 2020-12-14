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"Динамо" едет в Бельгию: результаты жеребьевки Лиги Европы

14 декабря, 14:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поединки состоятся в феврале следующего года

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо", будучи несеяным, получило в соперники бельгийский "Брюгге". В 2019 году бельгийцы обыграли "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

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Когда сыграют. Первый поединок состоится 18 февраля 2021 года в Киеве, ответный – 25 февраля.

Своего противника на этой стадии турнира узнал и донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против "Маккаби" Тель-Авив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

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Напомним, как "Динамо" победило "Ференцварош" и обеспечило себе место в Лиге Европы:

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Ранее мы писали о том, что "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо".

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