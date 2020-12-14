"Динамо" едет в Бельгию: результаты жеребьевки Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо", будучи несеяным, получило в соперники бельгийский "Брюгге". В 2019 году бельгийцы обыграли "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.
Когда сыграют. Первый поединок состоится 18 февраля 2021 года в Киеве, ответный – 25 февраля.
Своего противника на этой стадии турнира узнал и донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против "Маккаби" Тель-Авив.
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Напомним, как "Динамо" победило "Ференцварош" и обеспечило себе место в Лиге Европы:
Ранее мы писали о том, что "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо".
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