Каштру назвал сенсацию Лиги чемпионов и добавил: "0:1 и 0:10 – одно и то же – поражения"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру накануне решающего поединка с "Интером" рассказал о команде, которая стала сенсацией группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, что матч в Милане начнется в 22:00. Онлайн "Интер" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"Когда проходила жеребьевка, то ни мы, тренеры, ни футболисты не делали прогнозы. Но в футбольном мире любят такие вещи. Когда формируется такая группа, как наша, все начинают делать подсчеты. В итоге все приходят к выводу, что суммарная стоимость "Реала" – 800 млн евро, "Интера" – 680, "Боруссии" М – 350, а "Шахтера" – 150. Футбольный мир сразу ищет фаворита группы. И очень быстро "Шахтер" отправили на последнее место", – цитирует Каштру Football.ua.

Луиш Каштру и Зинедин Зидан / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Но португальский специалист не согласен с ролью аутсайдера: "Мы отказываемся от статуса команды, которая никуда не пройдет. Поэтому мы из последних сил боремся до конца. И учитывая стоимости команд и тот факт, что мы не входим в топ-5 лиг, "Шахтер" – самая большая сенсация".

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Хотя понимаю, что для многих 0:10 против "Боруссии" – решающий фактор, чтобы не сделать о нашей команде положительный вывод. Но правда футбола в том, что 0:1 и 0:10 — одно и то же. Это просто поражения", – сказал Каштру.

Ранее Конте рассказал о проблемах "Интера" в игре с "Шахтером" и сговоре "Реала" и "Боруссии". Тренер миланцев отметил, что у его команды нет выбора в последнем матче группы.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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