Как "Динамо" собирается обыгрывать "Ювентус": чудо и самоотдача на 200%

Ассистент Луческу рассказал, на что стоит обратить внимание в игре лучшей команды Серии А последних лет

Ассистент Мирчи Луческу в "Динамо", итальянский специалист Диего Лонго рассказал, на что стоит обратить внимание в игре "Ювентуса" и как киевляне собираются обыгрывать лучший клуб Серии А последних лет. Напомним, что матч 1-го тура Лиги чемпионов между украинской и итальянской командой состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. "Динамо" – "Ювентуса" онлайн пройдет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Диего Лонго, Мирча Луческу и Огнен Вукоевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"У "Ювентуса" есть центральный защитник с более чем 10-летним опытом выступлений в Европе, который выглядит, как полузащитник – Бонуччи. А это только защита. В этой команде собраны чемпионы, способные решить исход матча. Возможно, сейчас нет достаточного баланса, но Пирло улучшит этот аспект. Мы находимся на разных уровнях. Если мы будем играть на 200%, а "Ювентус" на 50%, то окажемся на одном", – сказал Лонго в интервью Tutto Juve.

Леонардо Бонуччи / Фото: Reuters

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Про отсутствие Роналду

"Мы все знаем Криштиану, но это не значит, что мы готовились к матчу без него по-другому. Не хочу приуменьшать значение одного из сильнейших футболистов мира, но у "Ювентуса" есть альтернативы, например, Кьеза. А с Криштиану было бы приятно встретиться. Те, кто любит футбол, хотят соревноваться с лучшими – ним, Месси, Левандовски и другими".

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Фото ФК "Динамо"

Про физику и чудо

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"Мы хорошо подготовились. Физически нам надо быть на высоте, поддерживать концентрацию до последней минуты. Чтобы добиться положительного результата, мы должны все выполнить идеально. "Ювентус" есть "Ювентус", так что нам потребуется чудо. Но у нас есть желание достичь этого".

Ранее мы также сообщали, что Луческу перед "Ювентусом" рассказал Анчелотти о ценных игроках "Динамо".

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