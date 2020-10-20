"Динамо" – "Ювентус": где смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций матча Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" сыграет с итальянским "Ювентусом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 19:55. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. Смотреть онлайн "Динамо" – "Ювентус" можно также с помощью нашего мультимедийного онлайна.

Реклама

Где смотреть матч "Динамо" – "Ювентус":

Футбол 1, live

OLL.TV (в подписке)

Футбол 2, среда, 02:40 (повтор)

Футбол 2, среда, 11:20 (повтор)

Футбол 1, среда, 16:50 (повтор)

Футбол 1, четверг, 06:10 (повтор)

Футбол 2, четверг, 18:20 (повтор)

Футбол 2, пятница, 15:45 (повтор)

Ранее в своей истории "Динамо" и "Ювентус" пересекались четыре раза. Трижды победу отпраздновали итальянцы и еще один раз победителя выявить не удалось.

Реклама

Букмекеры не верят, что киевляне сегодня смогут сломать свою неприятную статистику в матчах со "Старой синьорой". Коэффициент на победу "Ювентуса" – 1.85, на победу "Динамо" – 5.00, на ничью – 3.50.

Читайте также: "Ювентус" скромно победит "Динамо" с голом Мораты: ожидания букмекеров

Смотрите, что говорил Игорь Суркис о старте "Динамо" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама