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Луческу перед "Ювентусом" рассказал Анчелотти о ценных игроках "Динамо"

20 октября, 15:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский тренер похвалил Цыганкова и Супрягу, отметив также молодежь

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. На нашем сайте идет онлайн-трансляция "Динамо" – "Ювентус". Стартовый свисток прозвучит в 19:55. Перед встречей с туринцами главный тренер украинской команды Мирча Луческу поделился своими размышлениями с прессой.

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В частности, в сегодняшнем номере итальянской La Gazzetta dello Sport 75-летний специалист рассказал, что дал путь в большой футбол нынешнему наставнику "Юве" Андреа Пирло, когда работал в "Брешии". А также признался, что говорил с итальянским наставником английского "Эвертона" Карло Анчелотти о своих нынешних подопечных:

"Анчелотти спрашивал меня насчет 23-летнего Виктора Цыганкова для него в "Эвертоне". Лично для меня это – лучший украинский талант. Недавно у него были проблемы со здоровьем, но он уже восстановился.

Также классным центральным нападающим может стать Супряга, ему лишь просто нужно набраться опыта. Он – один из талантов клуба. В защите я использую Илью Забарного 2002 года рождения, а слева – Виталия Миколенко 1999-го. Они оба очень хороши".

Читайте также прогнозы букмекеров на матч "Динамо" – "Ювентус".

Смотрите, как "Динамо" обыграло в гостях "Рух" перед встречей с "Юве":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Мирча Луческу Ювентус Турин Карло Анчелотти Эвертон
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