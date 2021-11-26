25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Худший сезон за 20 лет: Украина провалилась в еврокубках и рейтинге УЕФА

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 08:43
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Украинские клубы практически завершили свое выступление в еврокубках. Последний тур никаким образом не повлияет на положение наших команд в турнирных таблицах
Украинские клубы завершают свое выступление в еврокубках
Украинские клубы завершают свое выступление в еврокубках / Фото: REUTERS

На этой неделе Динамо, Шахтер, а затем и Заря оформили прощание с еврокубками – первые два не смогут подняться выше четвертого места в Лиге чемпионов, а луганчане останутся третьими в Лиге конференций при любом раскладе.

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Вместе с вылетом из еврокубков наши представители провалились в Таблице коэффициентов УЕФА.

В текущем сезоне украинские команды заработали всего 3.800 балла – что является худшим результатом за 20 лет. Лишь в сезоне 2001/2002 было меньше – 3.625.

Кто принес больше все:

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  • Шахтер – 8.5
  • Динамо – 5.0
  • Заря – 4.0
  • Колос – 1.0
  • Ворскла – 0.5

Добавим, что Динамо и Шахтер получили по 4 бонусных балла за выход в групповой этап ЛЧ. "Горняки" большую часть своих очков заработали в квалификации.

Да, впереди еще три матча и ситуацию можно будет поправить, но существенно на положение Украины это уже не повлияет. Предположив, что все три матча завершатся в нашу пользу, Украина сможет заработать 1.2000 балла.

Отметим, что в конце сезона от нашего рейтинга отвалится 8.000 балла за сезон 17/18. Среди конкурентов больше потеряют только Россия и Австрия.

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Напомним, что со следующего сезона чемпион Украины не будет иметь прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

ТОП-20 таблицы коэффициентов УЕФА

МСтрана17/1821/22рейтингкоманды
1Англия20,07113 57199,2127/7
2Испания19,7149 28586,9987/7
3Италия17,33310 28571 4737/7
4Германия9,85710,21469,2137/7
5Франция11,50011,91653,5816/6
6Португалия9,6667,91648,3824/6
7Нидерланды2,90012,60042,7005/5
8Австрия9,7507.00035,4504/5
9Шотландия4.0004.50033 5002/5
10Россия12,6003.50032,6823/5
11Украина8.0003,80031 4003/5
12Сербия6,3756.00029,8752/4
13Бельгия2,6005,80029 8004/5
14Швейцария6.5006,75028,6752/4
15Греция5,1005,75025,9502/4
16Турция6,8005.50025 9003/5
17Кипр7.0003,62525,8752/4
18Дания5,2506,40025,7754/5
19Хорватия5,1254.50025,6501/4
20Чехия5.5004.50025,6003/5

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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