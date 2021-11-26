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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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ПСЖ --
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Динамо --
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Бавария --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Рома – Заря: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 ноября, 00:34
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Луганская Заря проиграла матч Лиги конференций Роме со счетом 0:4. Представляем обзор самых ярких моментов матча
Абрахам забивает четвертый гол в ворота Зари
Абрахам забивает четвертый гол в ворота Зари / Фото: Reuters

Поединок проходил в Риме на стадионе "Олимпико". Мы вели онлайн матча Рома – Заря с подробным описанием всех ключевых событий.

В первом тайме луганчане на равных играли с соперником и создали несколько опасных моментов у ворот Патрисиу.

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Но первыми счет отрыли футболисты Ромы. На 15-й минуте Эль Шаарави протащил мяч через левый фланг и прострелил на дальнюю штангу, откуда точно в касание пробил Перес – 1:0.

Второй гол подопечные Скрипника пропустили на 33-й минуте встречи. Верету перехватил мяч, спокойно добежал до штрафной зоны, выкатил вправо на Дзаньоло, который без проблем переиграл Мацапуру – 2:0.

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В дебюте второй 45-ти минутки Дзаньоло воспользовался ошибкой в обороне украинской команды, выкатил мяч в центр штрафного на Абрахама и тот отправил его в сетку ворот.

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Четвертый гол стал украшением матча. Мхитарян с разворота пробивал с линии штрафной, мяч после рикошета опустился к Абрахаму, который в падении через себя эффектно отправил его в левый от вратаря угол – 4:0!

ОБЗОР МАТЧА

После пяти туров Заря остается на третьем месте группы С и теряет все перспективы продолжить еврокубковые выступления весной следующего года.

В последнем туре команда Скрипника сыграет против лидера группы норвежского клуба Буде-Глимт. Украинской команде остается бороться за рейтинговые очки для Украины.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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