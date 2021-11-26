Рома – Заря: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Луганская Заря проиграла матч Лиги конференций Роме со счетом 0:4. Представляем обзор самых ярких моментов матча

Абрахам забивает четвертый гол в ворота Зари / Фото: Reuters

Поединок проходил в Риме на стадионе "Олимпико". Мы вели онлайн матча Рома – Заря с подробным описанием всех ключевых событий.

В первом тайме луганчане на равных играли с соперником и создали несколько опасных моментов у ворот Патрисиу.

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Но первыми счет отрыли футболисты Ромы. На 15-й минуте Эль Шаарави протащил мяч через левый фланг и прострелил на дальнюю штангу, откуда точно в касание пробил Перес – 1:0.

Второй гол подопечные Скрипника пропустили на 33-й минуте встречи. Верету перехватил мяч, спокойно добежал до штрафной зоны, выкатил вправо на Дзаньоло, который без проблем переиграл Мацапуру – 2:0.

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В дебюте второй 45-ти минутки Дзаньоло воспользовался ошибкой в обороне украинской команды, выкатил мяч в центр штрафного на Абрахама и тот отправил его в сетку ворот.

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Четвертый гол стал украшением матча. Мхитарян с разворота пробивал с линии штрафной, мяч после рикошета опустился к Абрахаму, который в падении через себя эффектно отправил его в левый от вратаря угол – 4:0!

ОБЗОР МАТЧА

После пяти туров Заря остается на третьем месте группы С и теряет все перспективы продолжить еврокубковые выступления весной следующего года.

В последнем туре команда Скрипника сыграет против лидера группы норвежского клуба Буде-Глимт. Украинской команде остается бороться за рейтинговые очки для Украины.