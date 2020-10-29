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"Это могла быть победа": Ребров объяснил, чего не хватало "Ференцварошу" до перерыва

29 октября, 02:20

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский тренер отметил, что "Динамо" фантастически играло в первом тайме

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров разобрал игру своей команды в поединке второго тура против "Динамо" – 2:2. Напомним, что подопечные Мирчи Луческу после первого тайма вели с разницей в два мяча, но просели под давлением венгров и доигрывали в меньшинстве. В итоге матч "Динамо" и "Ференцвароша" завершился вничью к радости болельщиков в Будапеште.

"Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили. Гол Токмака Нгуена сыграл важную роль, он придал нам уверенности. Я рад, что мы добились ничьей, уступая в счете 0:2. Мы ее заслужили. В первом тайме надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинировано. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. "Динамо" фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше", – цитирует Реброва сайт UEFA.

"Мне очень жаль, что мы дали сопернику преимущество до перерыва, это могла быть победа, но, к сожалению, нам пришлось бороться с недостатком в два гола", – добавил украинский тренер.

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Отметим, что ранее Ребров заявил, что не хочет играть против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

После второго тура "Динамо" с одним очком занимает третье место в группе G вслед за "Барселоной" (6 очков) и "Ювентусом" (3). "Ференцварош", который героически пробился сквозь квалификацию Лиги чемпионов впервые за 25 лет, пока на последнем месте тоже с одним баллом.

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Третий тур группового этапа в квартете G пройдет 4 ноября. "Динамо" отправится в Испанию к "Барселоне", а "Ференцварош" примет у себя "Ювентус" и каким-то чудом попытается еще набрать очки.

Смотрите обзор матча "Ференцварош" – "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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