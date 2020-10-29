Одним абзацем. Почему "Динамо" не удержало победу в Будапеште

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов в Будапеште киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварошем" – 2:2, хотя после первой половины имело преимущество над командой Сергея Реброва в два мяча. Мало того, доигрывая встречу в меньшинстве после удаления Сидорчука, гости могли остаться совсем без очков. Но тут в дополнительное время их простил украинец Зубков. Тем не менее "фради" набрали очки на групповом этапе ЛЧ впервые за 25 лет!

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Почему Динамо не удержало победу в Будапеште

В последний раз "Динамо" упускало победу в Лиге чемпионов, ведя 2:0, в 2006 году в матче с "Реалом". Дубль тогда оформил Роналдо. Но то был "Реал" с самим Роналдо! А сегодня киевляне не сдержали натиск "Ференцвароша", который не выступал в группе Лиги чемпионов 25 лет! Да, Ребров проделал в Будапеште сумасшедшую работу, за что, скорее всего, получит памятник. Однако, судя по тому, как до 59-й минуты развивались события в этом поединке, ничего не мешало "Динамо" удержать эту победу... Если бы гости были спокойны и сконцентрированы с первой и до последней секунды. Но сначала расслабились в обороне и дали забить Нгуену, а потом начали сдавать нервы, что привело к ненужным нарушениям и удалению Сидорчука. Как на финише встречи с горечью отмечали некоторые фанаты, сегодня мы увидели старое доброе "Динамо" последних лет. "Динамо", которое ухитрялось упускать победы в концовках самых важных матчей. Вспомнить хотя бы прошлогоднее выступление в Лиге Европы. Безусловно, за эти несколько месяцев Мирча Луческу проделал в киевском клубе большую работу, но от привычек прошлого, судя по матчу в Венгрии, так просто не избавишься. Возможно, сказалось и отсутствие подхватившего коронавирус Бущана. Мол, с ним оборона "Динамо" чувствует себя увереннее, но полтора тайма она же как-то обходилась без Георгия. В общем, у киевлян еще есть слабые места и Ребров, который знает кухню изнутри, мастерски на них нажал.

Смотрите обзор матча "Ференцварош" – "Динамо"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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