"Динамо" улетает в Венгрию без Бущана, но с двумя легионерами-новичками

Также в лазарете киевлян находятся Никита Бурда и Владимир Костевич

Сегодня киевское "Динамо" вылетает в Будапешт на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который состоится в среду, 28 октября. Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 25 исполнителей – пишет сайт киевлян. А мы ранее сообщали, что "Динамо" на матч с "Ференцварошем" получило классного для украинцев судью.

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"Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В связи с положительными тестами на COVID-19 в Будапеште не смогут помочь голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. Также напомним, что в лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич. Но вместе с тем в состав попали новички клуба Тудор Бэлуцэ и Клейтон.

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Заявка "Динамо":

Вратари: Бойко, Нещерет;

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Клейтон, Родригес. Русин, Супряга.

Вылет в Будапешт запланирован на 17:30. В воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть больше полутора часов. Напомним, что в субботу "Динамо" обыграло "Александрию" с удалением Шапаренко и голом Попова.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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