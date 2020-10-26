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"Динамо" на матч с "Ференцварошем" получило классного для украинцев судью

26 октября, 15:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Со словаком Иваном Кружляком наши команды ни разу не проигрывали

Сегодня опубликовали судейские назначения на матчи Лиги чемпионов, которые пройдут в среду. Стала известна и бригада арбитров, которая приедет в Венгрию на поединок "Ференцварош" – "Динамо". Вчера на матч "Шахтер" – "Интер" УЕФА назначил фартового для итальянцев арбитра.

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Главным на поле в Будапеште будет 36-летний рефери из Словакии Иван Кружляк. Под его присмотром украинские команды провели семь матчей, в шести из которых победили! "Динамо" в Лиге Европы весной 2018 года сыграло в Риме вничью 2:2 с "Лацио", а год спустя дома взяло верх над "Олимпиакосом" – 1:0.

В 2012-2020 годах наши команды добывали еще пять побед: четыре раза – "Шахтер", один – "Днепр". В основном это происходило в Лиге Европы, но в ноябре 2018-го "горняки" обыграли "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов (3:2). Также сборная Украины при судействе Кружляка победила Израиль в товарищеском матче – 2:0.

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Тем временем, два основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом и не сыграют с "Ференцварошем".

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Смотрите, как в первом туре "Динамо" играло с "Ювентусом":

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