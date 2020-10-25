На матч "Шахтер" – "Интер" УЕФА назначил фартового для итальянцев арбитра

С украинцами болгарский рефери Кабаков еще не пересекался. А вот итальянские клубы при нем выиграли все свои матчи

УЕФА назвал арбитра для матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", который состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский", 27 октября. Обслуживать этот поединок будет 34-летний болгарин Георгий Кабаков.

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В роли помощников Георгия Кабакова выступят его соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков, а четвертым судьей назначен Волен Чинков. Между тем функции видеоассистентов рефери на матче "Шахтер" – "Интер" будут выполнять немцы Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Отметим, что ранее Георгий Кабаков ни разу не работал на матчах украинских команд. Что касается итальянских клубов, то для них болгарин – фартовый. Три матча – три победы: "Аталанта" – "Аполлон" (3:1), "Рома" – "Гент" (1:0), "Галатасарай" U19 – "Ювентус" U-19 (0:5).

Реклама Георгий Кабаков / Фото: Facebook В тренде "Динамо" с удалением Шапаренко и голом Попова обыграло "Александрию" (видео)

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Интер" дома сыграл вничью 2:2 с менхенгладбахской "Боруссией". А "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде "Реал" 3:2. При этом на последних секундах сербский судья Срджан Йованович, после просмотра VAR, отменил гол "Реала" из-за офсайда.

Обзор матча "Реал" – "Шахтер" (2:3)

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