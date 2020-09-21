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"Динамо" не может играть в атакующий футбол": бывший игрок сборной – о тактике Луческу

21 сентября, 18:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вячеслав Шевчук понимает, что тренер вынужден исходить из кадровых возможностей

В ближайшую среду киевское "Динамо" сыграет первый матч раунда плей-офф в квалификации Лиги чемпионов. Мы сообщали, что "Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов с 23 игроками. В противостоянии с бельгийским "Гентом" вице-чемпиону Украины придется непросто.

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О стиле игры киевской команды на телеканале "Футбол 1" высказался бывший подопечный Мирчи Луческу в "Шахтере" Вячеслав Шевчук. Экс-защитник сборной, анализируя поединок с нидерландским АЗ, поделился мыслями, что тренер скован набором футболистов:

"На данный момент "Динамо" не может высоко прессинговать и играть в атакующий футбол. Это понимает Мирча Луческу. Соответственно, такая тактика. "Динамо" исторически играет в контратакующий футбол, по Лобановскому. Так было и в этом матче: Киев терпел, ждал, не давал возможности АЗ строить быстрые атаки и вскрывать фланги. Во втором тайме был отличный контрпрессинг, ошибка со стороны АЗ, динамовцы воспользовались моментом, у них появилось пространство, что и привело к победе".

Узнайте о том, что матч "Гент" – "Динамо" в Лиге чемпионов обслужит земляк Луческу.

Смотрите представление "Гента" – соперника "Динамо" на пути в групповой этап Лиги чемпионов:

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Мирча Луческу Вячеслав Шевчук АЗ Алкмаар тактика
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