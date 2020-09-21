Президент киевского "Динамо" устроит для испанских клубов аукцион по продаже нападающего

28-летний Фран Соль интересует многие клубы на родине, из-за чего не полетел в Бельгию

Появилась новая информация о возможном трансфере испанского форварда "Динамо" Соля. Мы сообщали, что футболист "Динамо" заинтересовал четыре испанских клуба. Теперь уже известно, что "бело-голубые" готовы продать Франа, вопрос – только в цене.

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К тому же к торгам за нападающего подключились еще три клуба. В частности, свою цену предложили по одному клубу Ла Лиги и Сегунды: "Вальядолид" и "Тенерифе", пишет Diario de Almeria. Сегодня утром сообщалось, что Фран Соль близок к переходу в "Жирону". Так что у игрока и руководства "Динамо" есть большой выбор. Проблема только в том, что Игорь Суркис хочет "отбить" деньги, которые заплатил за некогда забивного форварда нидерландскому "Виллем II" – 3,5 миллиона евро. Вот только, согласится ли кто-то из семи клубов выложить такую сумму, пока что неизвестно. Но то, что игрок уже, по сути, сидит на чемоданах, – факт: он не полетел в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов с "Гентом".

Напомним, что Фран Соль опубликовал роман о будущем под названием "Мадрид 2035".

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Смотрите обзор матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо", в котором Фран забил мяч:

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