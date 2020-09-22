"Динамо" гоняли по средневековым улицам перед матчем с "Гентом" в Лиге чемпионов

Уже завтра, 24 сентября, киевское "Динамо" сыграет с "Гентом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Украинская команда уже прилетела в Бельгию и прогулялась по улицам города. Также накануне вечером после заселения в отель и ужина Мирча Луческу провел теоретическое занятие в конференц-зале – сообщает сайт "Динамо". Ранее основного форварда киевлян оценил тренер, победивший лейкемию.
Несмотря на то что накануне вылета "динамовцы" сдали тесты на COVID-19 и любые внешние контакты футболистов перед игрой строго ограничены, медицинский штаб постоянно мониторит состояние здоровья каждого игрока. Утро вторника началось с обязательного температурного скрининга.
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После завтрака Мирча Луческу предложил команде немного развеяться между теоретическими занятиями и совершить прогулку по Генту, улицы которого полны достопримечательностей. В отличие от привычных десятиминутных прогулок в дни матчей, на этот раз Мистер разрешил игрокам подольше побродить по средневековым улочкам.
Отметим, что отель, в котором остановилась команда, находится в самом центре города и имеет прямой выход к набережным Граслей и Корелей, являющимися визитной карточкой Гента. Поспособствовала прогулке и погода – туманное и прохладное утро сменилось солнечным и теплым полуднем. Отмечается, что в Бельгии все прохожие на центральных улицах придерживаются карантинных ограничений и носят маски, а за соблюдением этих норм следит полиция.
После обеда у команду состоялось еще одно теоретическое занятие, а вечером "Динамо" опробует "Гент Арену". Перед началом тренировки Мирча Луческу и Виталий Буяльский ответят на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции.
Ранее мы рассказывали, что "Динамо" прилетело на матч Лиги чемпионов с "Гентом", играя в кости и карты.
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