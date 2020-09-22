Основного форварда "Динамо" оценил тренер, победивший лейкемию

Главный тренер итальянской "Болоньи" серб Синиша Михайлович подтвердил намерение своего клуба до закрытия трансферного окна приобрести нападающего "Динамо" Владислава Супрягу. Напомним, Супряга оказался единственным чистым форвардом в составе киевлян на завтрашний матч Лиги чемпионов с "Гентом".

"Мы не в том состоянии, чтобы подписать игрока, который трансформирует нашу команду. Поэтому решили сосредоточиться на молодых и перспективных футболистах. Супряга – один из тех, за кем мы следим. Ему нужно дать время для развития. Знаем, что тут неизбежны взлеты и падения, но у Владислава огромный потенциал", – цитирует наставника "Болоньи" Football Italia

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Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Синиша Михайлович / Фото: Getty Images

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Это заявление Синиши Михайловича прозвучало после того, как в первом туре чемпионата Италии его "Болонья" проиграла "Милану" 0:2. Оба гола потенциально новый клуб Супряги пропустил от Златана Ибрагимовича.

Ранее мы писали, что "Болонья" предложила "Динамо" за Супрягу 10 млн евро. Но киевляне хотят не менее 15 млн – и с бонусами. По последним данным, итальянский клуб готовит улучшенное в финансовом плане предложение украинскому клубу.

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Напомним также, что тренер "Болоньи" Синиша Михайлович недавно переболел COVID-19. А в феврале сербский специалист успешно прошел курс лечения лейкемии.

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Смотрите, как забивает Владислав Супряга

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