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"Динамо" дало бой "Барселоне", но уступило на "Камп Ноу"

4 ноября, 23:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне без 13 игроков основного состава достойно сражалось против Месси и компании

Киевское "Динамо" уступило в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов испанской "Барселоне". Мы проводили онлайн матча "Барселона" – "Динамо" с описанием всех ключевых моментов и видео голов. Матч для киевлян начался очень неудачно – на пятой минуте встречи Денис Попов нарушил правила против Лионеля Месси в собственной штрафной и заработал пенальти. Правда, главный арбитр встречи Майкл Оливер не сразу указал на пенальти, однако ему подсказали ассистенты. Аргентинец подошел к точке и безукоризненно реализовал пенальти, хотя Руслан Нещерет угадал угол.

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Однако киевляне не опустили руки и достойно противостояли "Барселоне" в первом тайме. Реальнейший момент упустил Виталий Буяльский, когда после его удара с нескольких метров команду спас Марк-Андре тер Штеген. Забегая наперед, отметим, что немецкий голкипер стал настоящим героем второго тайма, когда он поочередно спас свою команду после двух выходов один на один в исполнении Виктора Цыганкова, а также попытки Владислава Супряги.

В начале второго тайма "Динамо" удалось забить, однако рефери заметил, что во время подачи углового мяч пересек линию поля в воздухе и отменил взятие ворот. Затем киевляне создали еще два вышеупомянутых момента, после чего пропустили в собственные ворота – Жерар Пике выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в сетку ворот. Нещерет, спасавший неоднократно свою команду до этого, в этот раз дотянуться до мяча не сумел.

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Тем не менее киевляне вернули интригу в матче на 75-й минуте. Вышедший вместо Супряги Беньямин Вербич не сумел с первой попытки переиграть тер Штегена, однако первым успел на добивание Цыганков и размочил счет. Киевляне не оставляли попыток спасти поединок, но чуда, к сожалению, не случилось, хотя были надежды, что "Динамо" сможет повторить свой подвиг 1997 года.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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