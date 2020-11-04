Почему сегодня "Динамо" порвет "Барсу", как в 1997-м: пять параллелей

23 года назад "Динамо" уничтожило "Барселону" на "Камп Ноу" 4:0. Все просто кричит о том, что сегодня может быть ремейк

"Динамо" называют безнадежным аутсайдером сегодняшнего матча с "Барселоной" на "Камп Ноу". Однако история показывает – на самом деле это один из самых удобоваримых грандов мирового футбола для киевлян.

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Да, пять раз киевляне каталонцам проиграли, но при этом трижды (!!!) у них выиграли. А в 1997-м просто уничтожили их – 3:0 дома и 4:0 в гостях. Что интересно, последний из этих поединков состоялся почти 23 года назад, 5 ноября 1997-го на "Камп Ноу", и у той легендарной игры с нынешним противостоянием есть немало параллелей, словно намекающих: та сказка 23-летней давности может повториться сегодня для "Динамо". Так почему бы не помечтать часок-другой?

ПАРАЛЛЕЛЬ №1 – ТРЕНЕР-ГЛЫБА В "ДИНАМО"

Тогда, в 1997-м, новую команду в "Динамо" начинал строить Валерий Лобановский. Сейчас тем же занят другой знаменитый тренер, недавно назначенный коучем киевлян, Мирча Луческу. Тогда под рукой у Лобановского были молодые Шовковский, Ващук, Шевченко и Ребров, сейчас у Луческу – Нещерет, Забарный, Цыганков и Супряга, которого время от времени называют "вторым Шевой".

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ПАРАЛЛЕЛЬ №2 – ПРОБЛЕМЫ "ДИНАМО"

Да-да, перед той игрой, в 1997-м, у "Динамо" тоже были проблемы – организационные. Их киевлянам устроила "Барселона". Сперва каталонский клуб вовремя не подал динамовцам автобус в аэропорту – его пришлось ждать полтора часа. А затем "Барса" отказывалась предоставить команде Лобановского поле "Камп Ноу" для предматчевой тренировки, предлагая взамен гаревую площадку, рядом с которой, как шутили тогда, паслись козы. Лишь после скандала, который устроило "Динамо", украинскую команду пустили на поле предстоящей битвы.

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Перед сегодняшним матчем с "Барселоной" у "Динамо" проблемы уже иного – кадрового свойства. Из-за коронавируса вне игры у киевлян осталось сразу девять футболистов – Бущан, Миколенко, Бойко, Караваев, Бэлуцэ, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш и Дуэлунд. Кроме того, у капитана "Динамо" Сидорчука – дисквалификация, а у Тымчика, Костевича и Бурды – травмы. Может, это опять как раз тот случай, когда победа должна случиться не благодаря, а вопреки?

"Динамо"-1997 на "Камп Ноу"

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ПАРАЛЛЕЛЬ №3 – ТРЕНЕР "БАРСЕЛОНЫ"

Тогда, в 1997-м, в "Барселоне" в роли главного тренера только начинал осваиваться Луи ван Гал. Сейчас же закрепиться на посту коуча "блаугранас" пытается другой нидерландец – Рональд Куман. Правда, если со стороны ван Гала по отношению к "Динамо" 23 года назад сквозило пренебрежение и недооценка, то Куман себе такого не позволяет. Наоборот, высказывает опасения, как бы "Динамо" не сделало с "Барселоной" то же, что "Шахтер" – с "Реалом".

ПАРАЛЛЕЛЬ №4 – СУДЬЯ

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Матч "Барселона" – "Динамо" 23-летней давности судил шотландец Хью Даллас, по ходу той встречи назначивший пенальти в пользу киевлян, реализованный Андреем Шевченко, и удаливший у каталонцев Серхи Бархуана. Сегодняшнее противостояние киевлян с каталонцами также обслужит представитель Великобритании – англичанин Майкл Оливер. Может, это тоже неспроста и таким образом судьба готовит нам повторение чуда-1997? Кстати, с этим арбитром "Динамо" в 2014 году обыграло "Стяуа" 2:0 в гостях, так что вполне может считать его для себя фартовым.

Рефери Майкл Оливер. Фото – Reuters

ПАРАЛЛЕЛЬ №5 – И ТАМ БЫЛ МИРЧА!

Да-да, 23 года назад на "Камп Ноу" тоже был Мирча из Румынии. Только не Мирча Луческу, а Мирча Санду, выполнявший на игре "Барселона" – "Динамо" (0:4) функции делегата УЕФА.

Так что параллелей и схожестей, словно предвещающих для киевлян ремейк 1997-го, предостаточно. Посмотрим, насколько "пророческими" они окажутся.

"Барселона" – "Динамо" – 0:4

05.11.1997. Барселона. Стадион "Ноу Камп". 86 000 зрителей. +22°C

Голы: Шевченко, 9, 32, 44, пенальти, Ребров, 79

Арбитр: Хью Даллас (Шотландия)

"Барселона": Байя, Феррер, Коуту, Гарсия (Надаль, 71), Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо, Серхи Бархуан, Чирич, Селадес, Райцигер. Тренер: Луи ван Галь

"Динамо": Шовковский, Лужный (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич. Тренер: Валерий Лобановский

Предупреждения: Коуту (2), Серхи Бархуан (33) – Гусин (59).

Удаления: Серхи Бархуан (47, второе предупреждение)

Смотрите, как "Динамо" и "Барселона" играли во 2-м туре ЛЧ-2020/2021

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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