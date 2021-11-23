Динамо – Бавария: список трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 23 ноября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: киевское Динамо примет немецкую Баварию. Встреча начнется в 19:45

Прямая трансляция матча Динамо – Бавария в виде текстового онлайна доступна на нашем сайте, а также поединок можно смотреть на ТВ и в интернете.

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Бавария выиграла все предыдущие матчи в группе и уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

А вот у Динамо только один балл. Чтобы рассчитывать на евровесну киевлянам необходимо обязательно выигрывать и надеяться, что Бенфика сегодня вечером уступит Барселоне.

Где смотреть матч

Megogo

DAZN

Матч! Футбол 2

Stan Sport

Eleven Sports 3 Portugal

TV 2 Play

Nova Sport 3

Movistar+

beIN Sports 2 Thailand

BT Sport 3

Exxen

MAX Sport 4

Кадровые проблемы

Бавария приехала в Киев в ослабленном составе. Юлиан Нагельсман привез в Киев всего 18 игроков, из них три вратаря. Хотя по правилам в заявку могут быть включены 23 футболиста.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.

Два защитника мюнхенцев, Никлас Зюле и Йосип Станишич, заразились COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.

Как команды готовились к поединку

Котировки букмекеров

Баварию, несмотря на кадровые проблемы, аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

выигрыш Динамо – 10%

ничья – 16%

выигрыш Баварии – 74%

наиболее вероятный счет – 0:2

Смотрите, как Динамо разгромило Черноморец перед Баварией: