23 ноября 19’
Динамо 0
Бавария 1
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Динамо

19:45

Бавария

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Бавария: список трансляций матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 19:43
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Во вторник, 23 ноября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: киевское Динамо примет немецкую Баварию. Встреча начнется в 19:45

Прямая трансляция матча Динамо – Бавария в виде текстового онлайна доступна на нашем сайте, а также поединок можно смотреть на ТВ и в интернете.

Читайте также: Динамо – Бавария: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Бавария выиграла все предыдущие матчи в группе и уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

А вот у Динамо только один балл. Чтобы рассчитывать на евровесну киевлянам необходимо обязательно выигрывать и надеяться, что Бенфика сегодня вечером уступит Барселоне.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

Где смотреть матч

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen
  • MAX Sport 4

Кадровые проблемы

Бавария приехала в Киев в ослабленном составе. Юлиан Нагельсман привез в Киев всего 18 игроков, из них три вратаря. Хотя по правилам в заявку могут быть включены 23 футболиста.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.

Два защитника мюнхенцев, Никлас Зюле и Йосип Станишич, заразились COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.

Как команды готовились к поединку

Котировки букмекеров

Баварию, несмотря на кадровые проблемы, аналитики букмекерских контор называют большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Динамо – 10%
  • ничья – 16%
  • выигрыш Баварии – 74%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

Смотрите, как Динамо разгромило Черноморец перед Баварией:

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
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