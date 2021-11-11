11 миллионов в неделю: столько теряет звездный футболист за нежелание вакцинироваться

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих отказался вакцинироваться от коронавируса, из-за чего футболиста отправили на карантин. Простой влетит ему в копеечку

Йозуа Киммих отказался вакцинироваться / Фото: REUTERS

Накануне один из игроков сборной Германии получил положительный тест на COVID. Он был изолирован, а также на карантин были отправлены еще четыре игрока, контактировавшие с ним: Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Йозуа Киммих.

Читайте также: Прививайтесь, если не хотите иметь детей! Футбольный олигарх против вакцинации

Реклама

Киммих ранее отказался вакцинироваться, сославшись на то, что желает детальнее изучить долгосрочные последствия вакцины.

Йозуа Киммих. Фото: Reuters

Как сообщает Bild, Бавария вполне законно может удерживать часть зарплаты игрока, пока тот находится на карантине.

Футболист вынужден будет находиться на карантине минимум семь дней. За это время немец заработал бы 384 тысяч евро – это около 11,5 млн грн.

Реклама

Ранее мы писали, что экс-наставник киевского Динамо Юрий Семин не смог посетить матч Серии А Аталанта – Лацио, причина всему – российская вакцина.