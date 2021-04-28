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Битва арабских шейхов: анонс полуфинала Лиги чемпионов

28 апреля, 21:04

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен принимает Манчестер Сити, обе команды ни разу не побеждали в главном клубном турнире Европы

Мойзе Кен и Неймар

Мойзе Кен и Неймар / Фото: Reuters

Сегодня – второй полуфинал Лиги чемпионов. Смотрите ПСЖ – Манчестер Сити у нас на сайте.

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Это будет встреча команд, собственниками которых являются арабские шейхи, вложившие за последние годы огромные деньги в эти клубы и желающие выиграть именно трофей Лиги чемпионов, который им пока что не покорялся.

Парижане дошли до финала прошлого сезона, проиграв Баварии. Именно мюнхенцев они выбили на предыдущей стадии, а ранее справились с Барселоной. На этой стадии чемпион Франции сыграет в третий раз в истории. Они вылетали от Милана и преодолевали РБ Лейпциг. Руководит командой Маурисио Почеттино, который со своим Тоттенхэмом выбивал "горожан" в четвертьфинале позапрошлого сезона. Вне игры у них уже долгое время остается Бернат, но под вопросом участие основного центрбека и капитана Маркиньоса.

Для Манчестер Сити этот полуфинал стал первым после трех подряд проигранных четвертьфиналов и вторым в истории. До финала они еще не доходили ни разу. Интересно, что в своих трех предыдущих полуфиналах евротурниров МанСити на выезде каждый раз проигрывали со счетом 0:1. Накануне команда Гвардиолы стала обладателем Кубка английской лиги, обыграв Тоттенхэм (1:0). Кадровых потерь у них нет.

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Ожидаю игры англичан первым номером и контратак хозяев. Думаю, обе команды забьют, хотя не исключаю, что голов в обоих таймах не будет.

Напомним, что вчера Реал и Челси сыграли вничью – 1:1:

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