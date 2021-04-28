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Битва арабських шейхів: анонс півфіналу Ліги чемпіонів

28 квітня, 21:04

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен приймає Манчестер Сіті, обидві команди жодного разу не перемагали в головному клубному турнірі Європи

Мойзе Кен і Неймар

Мойзе Кен і Неймар / Фото: Reuters

Сьогодні – другий півфінал Ліги чемпіонів. Дивіться ПСЖ – Манчестер Сіті у нас на сайті.

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Це буде зустріч команд, власниками яких є арабські шейхи, які вклали за останні роки величезні гроші в ці клуби і бажають виграти саме трофей Ліги чемпіонів, який їм поки що не підкорявся.

Парижани дійшли до фіналу минулого сезону, програвши Баварії. Саме мюнхенців вони вибили на попередній стадії, а раніше впоралися з Барселоною. На цій стадії чемпіон Франції зіграє втретє в історії. Вони вилітали від Мілана і долали РБ Лейпциг. Керує командою Маурісіо Почеттіно, який зі своїм Тоттенгемом вибивав "городян" у чвертьфіналі позаминулого сезону. Поза грою у них вже довгий час залишається Бернат, але під питанням участь основного центрбека і капітана Маркіньоса.

Для Манчестер Сіті цей півфінал став першим після трьох поспіль програних чвертьфіналів і другим в історії. До фіналу вони ще не доходили жодного разу. Цікаво, що в своїх трьох попередніх півфіналах євротурнірів МанСіті на виїзді кожен раз програвали з рахунком 0:1. Напередодні команда Гвардіоли стала володарем Кубка англійської ліги, обігравши Тоттенгем (1:0). Кадрових втрат у них немає.

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Очікую гри англійців першим номером і контратак господарів. Думаю, обидві команди заб'ють, хоча не виключаю, що голів у обох таймах не буде.

Нагадаємо, що вчора Реал і Челсі зіграли внічию – 1:1:

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