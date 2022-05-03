Бан России и Ливерпуль могут вывести Шахтер в группу Лиги чемпионов

Вчера УЕФА принял решение дисквалифицировать клубы из России на следующий еврокубковый сезон. Причиной является война, которую местное руководство развязало на территории Украины.
Таким образом, освободилось одно вакантное место в группе Лиги чемпионов. УЕФА рассказал, как изменится распределение мест из-за "спецоперации по освобождению футбола от России".
Прямую путевку в основной раунд ЛЧ получит чемпион Шотландии (за три тура до финиша Селтик опережает Рейнджерс на 6 очков). Также вице-чемпионы Австрии (Штурм) и Шотландии (скорее всего, Рейнджерс) начнут путь с третьего раунда квалификации, а не со второго.
Далее по теме
Читайте также: Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Ливерпуль
Пока что бан России никак не повлиял на стартовые позиции Шахтера и Динамо. Дончане должны начать путь в ЛЧ со стадии плей-офф квалификации, а киевляне – со 2-го раунда. Однако вероятно, что все же "горняки" окажутся в группе напрямую.
Дело в том, что одно из мест в ЛЧ зарезервировано под победителя нынешнего турнира, где остались Ливерпуль, Манчестер Сити, Реал и Вильярреал. Первые три команды уже гарантировали себе путевку в ЛЧ.
Поэтому если Вильярреал не выиграет "ушастого", то прямой билет в группу получит как раз Шахтер. Это может стать известно уже сегодня, если Ливерпуль таки выбьет "желтую субмарину" в полуфинале после домашних 2:0.
У Динамо же есть шанс начать квалификацию в ЛЧ на раунд позже, но это зависит от итогов Лиги Европы. Киевляне будут стартовать с третьего раунда, если ЛЕ выиграет команда, гарантировавшая себе путевку в ЛЧ через чемпионат.
Читайте также: В России сорвали трансляцию матча из-за флага Украины
Из четырех оставшихся команд (Лейпциг, Вест Хэм, Айнтрахт и Рейнджерс) реальные шансы на это лишь у "быков". Попадание Лейпцига в ТОП-4 и его победа в Лиге Европы позволят бронзовому призеру французской Лиги 1 напрямую пройти в группу ЛЧ, а Динамо – автоматом пройти второй раунд квалификации.