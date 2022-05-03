Цирк пропутинских идиотов. В России сорвали трансляцию матча из-за флага Украины (фото)

Телеканал "Матч ТВ" вновь прогнулся перед российским фюрером, не захотев транслировать футбольный матч, в котором призывали к миру в Украине

На немецких стадионах активно поддерживают Украину в войне против России / Фото: Getty Images

Цензура на российских телеканалах продолжает принимать все более цирковой вид. Касается это и спорта, где местные трансляторы как прокаженные боятся изображения флага Украины.

Особенно от этого страдают российские фанаты Бундеслиги. В чемпионате Германии команды массово поддерживают Украину в борьбе против фашизма, что в корне не нравится пособникам Путина.

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Из-за этого трансляция уже трех поединков местной лиги была сорвана из-за нежелания местного вещателя показывать протесты против войны. Вчера же был прерван очередной эфир Бундеслиги.

Уже на 2-й минуте центрального матча тура между Боруссией Менхенгладбах и Лейпцигом была прервана трансляция, поскольку на стадионе в Гладбахе красовались сине-желтые флаги.

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При этом местные комментаторы не устают обвинять Германию в том, что для них лозунг "спорт вне политики" якобы не существует. Забавно, что перед этим поединком в эфире телеканала появилась ведущая в футболке с фашистским символом.

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Однако телеканал это не смутило, ведь их фюрер такое поощряет. Неудивительно, что вчера УЕФА принял решение выбросить российские клубы и сборные из своих турниров на ближайший год. Агрессору не место среди цивилизованного мира.