Будут проситься к КНДР! Россию изгнали из европейского футбола

Сборная и российские клубы исключены из всех европейских соревнований следующего сезона. Они собрались проситься в азиатские лиги

Минимум год в России не будет хорошего футбола / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялось заседание Исполкома УЕФА, где было принято важное решение для "обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях".

Простыми словами, Россию изгнали из европейского футбола. Вот как это выглядит, по заявлению УЕФА.

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Лига наций-2022/23

Россия не примет участие в группе 2 Лиги B и автоматически займет в ней четвертое место. Соответственно, по завершении группового этапа она займет итоговое 16-е место среди всех команд Лиги В и будет понижена в классе.

Евро-2022 среди женщин

Россия не примет участие в финальной стадии чемпионата Европы-2022. Ее заменит сборная Португалии, которую россиянки победили в стыковых матчах.

Еврокубки

В сезоне 2022/23 в еврокубках не будет представителей России. Для расчета клубного рейтинга ассоциаций на сезон 2022/23 России будет начислено наименьшее количество баллов, набранных ее клубам за последние пять сезонов, а именно 4,333 балла.

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Юношеские турниры

Сборные России не примут участие в розыгрыше чемпионатов Европы-2022/23 среди юношей и девушек до 17 и 19 лет.

Заявки на проведение Евро-2028/32

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что заявки Российского футбольного союза на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными.

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Теперь в России хотят попроситься в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы играть с КНДР, Монголией и Брунеем.