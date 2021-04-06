Полиция установила причину смерти олимпийского чемпиона 1980 года по хоккею. Марк Павелич был участником знаменитого "Чуда на льду". Мы рассказывали, как американские студенты уничтожили СССР: "Разбейте этих коммуняцких ублюдков".

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По сообщениям правоохранительных органов, Павелич скончался от асфиксии. По мнению следствия, он покончил жизнь самоубийством.

На зимних Олимпийских играх 1980 года Павелич сыграл в семи матчах сборной США и набрал семь очков (1 гол + 6 передач). Он отдал две голевые передачи в игре финального раунда против сборной СССР, которая закончилась победой американцев со счетом 4:3 и позднее была названа "Чудом на льду", так как советские хоккеисты на тот момент являлись действующими олимпийскими чемпионами и победителями чемпионата мира, а команда США состояла из игроков университетских команд.

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