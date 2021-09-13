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Челси --
Зенит --
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Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
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15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
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15 сентября 22:00
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Порту --
15 сентября 22:00
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Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
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Колос --
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18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Сезон откроют финалисты: УХЛ опубликовала календарь нового сезона

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 сентября, 23:36
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В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примут участие восемь команд, а зрители станут свидетелями 168 матчей! Старт сезона намечен на 17 сентября
УХЛ опубликовала календарь на новый сезон
УХЛ опубликовала календарь на новый сезон / Фото: УХЛ

Украинская хоккейная лига опубликовала календарь матчей чемпионата УХЛ сезона 2021/22. регулярный сезон начнется 17 сентября матчем между финалистами минувшего сезона – "Донбассом" и "Соколом".

Расписание 1-го тура:

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17 сентября 2021, пятница

  • Донбасс – Сокол

18 сентября 2021, суббота

  • Мариуполь – Белый Барс

19 сентября 2021, воскресенье

  • Краматорск – Кременчуг
  • Днепр – Рулава Одд
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Регулярный чемпионат будет состоять из 168 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 42 матча (21 – дома, 21 – на выезде). Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

Как и в прошлом сезоне состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед.

ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов
ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

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Команда, занявшая первое место по итогам регулярного чемпионата, попадет сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие со 2-го по 7-е места.

Ранее мы писали, что в Украине создали Молодежную хоккейную лигу. Она создана, чтобы предоставить молодим хоккеистам практику и возможность достижения необходимого игрового уровня, чтобы стать профессиональными хоккеистами.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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