Сезон відкриють фіналісти: УХЛ опублікувала календар нового сезону

У новому сезоні Української хокейної ліги візьмуть участь вісім команд, а глядачі стануть свідками 168 матчів! Старт сезону намічений на 17 вересня

УХЛ опублікувала календар на новий сезон / Фото: УХЛ

Українська хокейна ліга опублікувала календар матчів чемпіонату УХЛ сезону 2021/22. регулярний сезон розпочнеться 17 вересня матчем між фіналістами минулого сезону – "Донбасом" і "Соколом".

Розклад 1-го туру:

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17 вересня 2021, п'ятниця

Донбас – Сокіл

18 вересня 2021, субота

Маріуполь – Білий Барс

19 вересня 2021, неділя

Краматорськ – Кременчук

Дніпро – Рулава Одд

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Регулярний чемпіонат буде складатися з 168 матчів. Отже, кожна команда проведе по 42 матчі (21 – вдома, 21 – на виїзді). Перший етап чемпіонату триватиме до 22 лютого.

Як і в минулому сезоні відбудеться три стадії плей-офф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал – до чотирьох перемог.

ХК Донбас дебютував в Лізі чемпіонів / Фото: ХК "Донбас"

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Команда, яка зайняла перше місце за підсумками регулярного чемпіонату, потрапить відразу в півфінальну серію, а в 1/4 фіналу зустрінуться команди, що зайняли з 2-го по 7-е місця.

Раніше ми писали, що в Україні створили Молодіжну хокейну лігу. Вона створена, щоб надати молодим хокеїстам практику і можливість досягнення необхідного ігрового рівня, щоб стати професійними хокеїстами.