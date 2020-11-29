Лукашенко отпраздновал победу благодаря сыну

Непризнанный Украиной и Западом президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне продолжающих протестов против его правления решил поиграть в хоккей. Его команда, которая официально называется "Команда президента республики Беларусь", в Минске обыграла сборную Гродненской области со счетом 8:3 в рамках "XIV соревнований среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба".

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Если на ледовой площадке у Лукашенко – все гладко, то, напомним, на политической арене он теряет свои позиции. Как мы писали ранее, Лукашенко даже намекнул на свою отставку с должности президента Беларуси.

Между тем в матче против Гродненской области Александр Лукашенко сделал голевую передачу при счете 7:3, тогда как его сын Николай стал автором четвертой шайбы. Лишь отпустив их команду на приличное расстояние в четыре шайбы, гродненцы принялись оказывать сопротивление и забрасывать в ответ. Но, опять же, зная свою меру и сильно разницу в счете не сокращая.

Кстати, из 13 предыдущих республиканских соревнований по хоккею, которые проводятся с 2008 года, команда Лукашенко выиграла 11.

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Напомним, что на днях появилась информация о том, что Беларусь лишат права проведения ЧМ-2021 по хоккею, а матчи, которые планировались в Минске, передадут Москве.

В ответ Лукашенко опубликовал письмо главе мирового хоккея, возмутившись: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси?".

Также мы рассказывали, что президента Федерации хоккея Беларуси подозревают в зверском убийстве в Минске протестующего Романа Бондаренко. Дмитрий Басков сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына президента Лукашенко.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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