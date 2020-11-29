Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Лукашенко отпраздновал победу благодаря сыну

29 ноября, 00:19

Олег Люлька Олег Люлька

Команда правителя Беларуси выиграла у сборной Гродненской области в хоккей. Сын непризнанного президента забил

Непризнанный Украиной и Западом президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне продолжающих протестов против его правления решил поиграть в хоккей. Его команда, которая официально называется "Команда президента республики Беларусь", в Минске обыграла сборную Гродненской области со счетом 8:3 в рамках "XIV соревнований среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба".

Реклама

Если на ледовой площадке у Лукашенко – все гладко, то, напомним, на политической арене он теряет свои позиции. Как мы писали ранее, Лукашенко даже намекнул на свою отставку с должности президента Беларуси.

Между тем в матче против Гродненской области Александр Лукашенко сделал голевую передачу при счете 7:3, тогда как его сын Николай стал автором четвертой шайбы. Лишь отпустив их команду на приличное расстояние в четыре шайбы, гродненцы принялись оказывать сопротивление и забрасывать в ответ. Но, опять же, зная свою меру и сильно разницу в счете не сокращая.

Кстати, из 13 предыдущих республиканских соревнований по хоккею, которые проводятся с 2008 года, команда Лукашенко выиграла 11.

Александр Лукашенко
Реклама

Александр Лукашенко / Фото: YouTube

В тренде
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)

Напомним, что на днях появилась информация о том, что Беларусь лишат права проведения ЧМ-2021 по хоккею, а матчи, которые планировались в Минске, передадут Москве.

В ответ Лукашенко опубликовал письмо главе мирового хоккея, возмутившись: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси?".

Также мы рассказывали, что президента Федерации хоккея Беларуси подозревают в зверском убийстве в Минске протестующего Романа Бондаренко. Дмитрий Басков сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына президента Лукашенко.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь хоккей Александр Лукашенко дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Голое фото дочери хоккейной легенды разлетелось в Сети. У девушки украинские корни
Голое фото дочери хоккейной легенды разлетелось в Сети. У девушки украинские корниХоккей
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея:
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"Хоккей
Российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео)
Российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео)Хоккей
От Лукашенко к Путину: чемпионату мира по хоккею нашли новый дом
От Лукашенко к Путину: чемпионату мира по хоккею нашли новый домХоккей
Лукашенко рискует потерять чемпионат мира по хоккею
Лукашенко рискует потерять чемпионат мира по хоккеюХоккей
В матче УХЛ хоккеисту попали шайбой в голову. Было много крови
В матче УХЛ хоккеисту попали шайбой в голову. Было много кровиХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять