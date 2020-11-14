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В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко

14 ноября, 18:55

Олег Люлька Олег Люлька

Белорусские СМИ сообщают, что в смерти Романа Бондаренко виновны известные спортсмены

В причастности к зверскому избиению в Минске 31-летнего протестующего Романа Бондаренко, который от полученных травм скончался в четверг, подозревают известных в спортивных кругах Беларуси личностей.

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Как утверждает в своем расследовании белорусская Tribuna, одним из нападавших на Романа Бондаренко во дворе, скорее всего, был бывший боец ММА и кикбоксер, экс-чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Шакута.

Вторым причастным опрошенные белорусскими журналистами свидетели считают Дмитрия Баскова, генерального директора хоккейного клуба КХЛ "Динамо" Минск и главу Федерации хоккея Беларуси.

Басков прежде играл в хоккей в чемпионате Беларуси и сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына президента Лукашенко. В этой же команде играет и Шакута.

И Басков, и Шакута отказываются от комментариев журналистам. При этом ни один из них пока не взят под стражу, а у дома первого выставлена охрана.

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Бондаренко и Лукашенко

Бондаренко и Лукашенко

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко умер 12 ноября в минской больнице скорой помощи. Его привезли туда с черепно-мозговой травмой из центрального РУВД, в который он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику.

После этого убийства тысячи человек вышли на акции протеста в десятках белорусских городов, и эти акции продолжаются на выходных. Александр Лукашенко заявил, что погибший был пьян, что противоречит медицинскому заключению, в котором указано, что на момент поступления в больницу у Бондаренко было ноль промилле.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь Александр Лукашенко
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