Как фанаты клубов УХЛ троллили друг друга в соцсетях

Болельщики соревновались в том, кто больше заденет своего соперника по полуфиналу чемпионата Украины. В ход пошли мультфильмы и видео с Ван Даммом

/ Фото: УХЛ

Болельщики представителей полуфиналов УХЛ Днепра, Донбасса, Кременчука и Сокола устроили видеобаттл в попытках подколоть друг друга. Давайте разбираться, у кого это вышло сделать лучше всех.

Реклама

Читайте также: Донбасс – чемпион Украины по хоккею! Сухая победа дончан в борьбе с Соколом

Битву начали болельщики Донбасса после того, как дончане повели в серии с Днепром со счетом 2:0. В сети появилось видео, в котором Жан-Клод Ван Дам исполняет победный танец. Именно с таким настроем Донбасс и отправился на выездные матчи в Херсон.

Ответ от щук последовал незамедлительно. На этот раз Ван Дамм так просто не отделался и получил по полной программе. Таким образом, Днепр дал понять, что еще не сказал свое слово в этой серии, а затем подтвердил свои намерения на льду, обыграв Донбасс.

Реклама

Перед стартом серии между Соколом и Кременчуком болельщики задали тон всем матчам, опубликовав фрагмент мультфильма, где Сокол вызывает Кременчук на баттл, чтобы показать все свои навыки и умения.

Соколята действительно ярко описали свою серию против кременчужан. Болельщики киевского клуба после двух выигранных матчей опубликовали забавное видео из мультфильма "Том и Джери", где птица отнимает победу.

Реклама

Сокол, к слову, справился с экс-чемпионом за 4 матча, в то время как Днепр своей победой смог продлить серию еще на один матч. После выхода киевлян в финал в сети появилось видео из того же "Том и Джери", где главный персонаж ждет своего противника в битве за золото.

Ранее мы писали, что сборная Украины сыграет в необычном антикоронавирусном турнире. Наши хоккеисты сыграют в мае в Словении на соревновании, которое организовали в связи с отменой чемпионатов.