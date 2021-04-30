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Як фанати футбольних клубів УХЛ тролили один одного в соцмережах

30 квітня, 16:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Вболівальники змагалися в тому, хто більше зачепить свого суперника з півфіналу чемпіонату України. У хід пішли мультфільми та відео з Ван Даммом

/ Фото: УХЛ

Вболівальники представників півфіналів УХЛ Дніпра, Донбасу, Кременчука і Сокола влаштували відеобаттл в спробах підколоти один одного. Давайте розбиратися, у кого це вийшло зробити найкраще.

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Битву почали вболівальники Донбасу після того, як донеччани повели в серії з Дніпром з рахунком 2:0. У мережі з'явилося відео, в якому Жан-Клод Ван Дам виконує переможний танець. Саме з таким настроєм Донбас і вирушив на виїзні матчі в Херсон.

Відповідь від щук не забарилася. Цього разу Ван Дамм так просто не відбувся й отримав по повній програмі. Отже, Дніпро дав зрозуміти, що ще не сказав своє слово в цій серії, а потім підтвердив свої наміри на льоду, обігравши Донбас.

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Перед стартом серії між Соколом і Кременчуком вболівальники задали тон всім матчам, опублікувавши фрагмент мультфільму, де Сокіл викликає Кременчук на баттл, щоб показати всі свої навички та вміння.

Соколята дійсно яскраво описали свою серію проти кременчужан. Вболівальники київського клубу після двох виграних матчів опублікували веселе відео з мультфільму "Том і Джері", де птах забирає перемогу.

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Сокіл, до слова, впорався з ексчемпіоном за 4 матчі, в той час як Дніпро своєю перемогою зміг продовжити серію ще на один матч. Після виходу киян до фіналу в мережі з'явилося відео з того ж "Том і Джері", де головний персонаж чекає свого супротивника в битві за золото.

Раніше ми писали, що збірна України зіграє в незвичайному антикоронавірусному турнірі. Наші хокеїсти зіграють у травні в Словенії на змаганні, яке організували через скасування чемпіонатів.

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