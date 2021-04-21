Донбасс обыграл Сокол – и в шаге от "золота" чемпионата Украины

Донбасс выиграл третий матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею. Сегодня донецкий клуб обыграл в Киеве Сокол.
Команды очень резво начали поединок и уже к пятой минуте гости вели в две шайбы, после точных бросков Алексея Кожевникова и Александра Пересунько. Киевляне быстро вернулись в игру, благодаря голу Егора Курбатова. Но спасти поединок не смогли.
Сокол (Киев) – Донбасс (Донецк) – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Серия – 0:3
Шайбы:
0:1 – Кожевников (Монс, Туркин) – 03.19
0:2 – Пересунько (Лялька, Буценко) – 04.36
1:2 – Курбатов (Морозов) – 08.32
1:3 – Пересунько (Лялька, Монс) – 35.05
Следующий матч состоится 23 апреля. Начало в 18:00. Напомним, что финальная серия длится до четырех побед одной из команд.
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