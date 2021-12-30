Из-за российского коронавируса: отменили чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея остановила проведение молодежного мирового первенства, проходящего в Канаде. Его планируют переиграть летом

Турнир планируют провести летом / Фото: Getty Images

Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадском Эдмонтоне досрочно завершен.

Такое решение было принято после того, как в трех матчах группового этапа сборным России, Чехии и США присудили технические поражения из-за случаев заражения коронавирусом в их составах.

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Последним было техническое поражение России во встрече со Словакией.

В сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

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Как заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, возможно, турнир будет проведен в июне или "когда-нибудь летом" 2022 года.

"Уже проведенные матчи будут переиграны. Опять же, турнир определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс", – сказал Тардиф.

Ранее мы писали, что России засчитали самый странный гол в истории ЧМ. Такое могло быть только во дворе.

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Также мы рассказывали, что в Швейцарии хоккеисты провалились под лед во время матча и едва не утонули.