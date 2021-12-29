России засчитали техническое поражение на чемпионате мира по хоккею

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии отменили из-за коронавируса. При этом, команда, в составе которой обнаружили зараженного, получила техническое поражение

Сборной России присудили поражение на молодежном ЧМ / Фото: REUTERS

Поединок должен был пройти 30 января. Ранее из-за коронавируса был отменены поединки Финляндии с Чехией, а также США со Швейцарий.

Кстати, американская команда также получила техническое поражение, сообщает championat.com.

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В Сети появилась информация, что молодежный чемпионат мира может быть отменен. Якобы руководство Международной федерации хоккея в ближайшие часы проведет совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба МЧМ.

Кстати, ранее мы писали, что России засчитали самый странный гол в истории ЧМ. Такое могло быть только во дворе. В матче россиян против Швеции ворота соперников были сдвинуты и шайба просто пересекла красную линию, но этого хватило рефери, чтобы зафиксировать гол.

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