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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Росії зарахували технічну поразку на чемпіонаті світу з хокею

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
29 грудня, 23:04
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Матч молодіжного чемпіонату світу з хокею між збірними Росії та Словаччини скасували через коронавірус. При цьому команда, у складі якої виявили зараженого, отримала технічну поразку
Збірній Росії присудили поразку на молодіжному ЧС
Збірній Росії присудили поразку на молодіжному ЧС / Фото: REUTERS

Поєдинок мав відбутися 30 січня. Раніше через коронавірус було скасовано поєдинки Фінляндії з Чехією, а також США зі Швейцарією.

До речі, американська команда також зазнала технічної поразки, пише championat.com.

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У Мережі з'явилася інформація, що молодіжний чемпіонат світу може бути скасовано. Нібито керівництво Міжнародної федерації хокею найближчим часом проведе нараду, на якій буде вирішено подальшу долю МЧМ.

До речі, раніше ми писали, що Росії зарахували найдивніший гол у історії ЧС. Таке могло бути лише у дворі. У матчі росіян проти Швеції ворота суперників були зсунуті і шайба просто перетнула червону лінію, але цього вистачило рефері, щоб зафіксувати гол.

Також повідомлялося, що встановлено рекорд Суперліги. Донбас із двома хет-триками та рекордом результативності обіграв Краматорськ у хокейній Суперлізі. Глядачі побачили 19 шайб!

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