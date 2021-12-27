Хокейна перестрілка у Краматорську: встановлено рекорд Суперліги

Донбас з двома хет-триками та рекордом результативності обіграв Краматорськ у хокейній Суперлізі. Глядачі побачили 19 шайб!

Донбас із двома хет-триками та рекордом результативності обіграв Краматорськ / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок у дев'ятому турі хокейної Суперліги Краматорськ приймав Донбас. І поєдинок не розчарував глядачів – вони побачили 19 шайб. Це – рекорд новоствореної хокейної Суперліги.

Донбас лідирує у турнірній таблиці (12 очок), Краматорськ йде четвертим (6). Також у чемпіонаті грають Маріуполь, Альтаїр, Білий Барс та СК Сокіл (при цьому ХК Сокіл грає в Українській хокейній лізі під егідою ФХУ).

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Краматорськ – Донбас 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)

Відзначимо, що чемпіонат Суперліги був створений у розпал сезону в Українській хокейній лізі – як альтернатива. Сталося це після конфлікту в українському хокеї.

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Нагадаємо, що вчора новий Сокіл розгромив Білий Барс на виїзді. Поєдинок завершився з рахунком 7:2 на користь киян.

Раніше стало відомо, що Київ може отримати нову хокейну арену. Президент Сокола Віталій Кропачов упевнений, що це стане стимулом для розвитку хокею в столиці.