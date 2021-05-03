Донецкий клуб пригласили в Лигу чемпионов – выдали wild card в элиту

Хоккейный Донбасс выступит в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022. Домашние матчи команда будет проводить на льду киевского Дворца спорта

ХК Донбасс / Фото: ХК "Донбасс"

Чемпион Украины по хоккею Донбасс примет участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Руководство лиги приняло решение выдать донецкой команде wild card на участие в сезоне-2021/22. Ранее мы рассказывали, как фанаты клубов УХЛ троллили друг друга в соцсетях.

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Домашние матчи Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца спорта. В будущем турнире участвуют команды из высших хоккейных лиг минимум шести европейских стран. Клубы из Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции участвуют на правах представителей шести лиг-основателей, остальные получают wild card.

Напомним, что первый сезон хоккейной Лиги чемпионов был проведен в 2014 году. Команды из КХЛ не принимают участия в турнире.

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Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла восьмой чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0. Донбасс выигрывал Континентальный кубок в 2013 году и выступал в КХЛ в сезонах-2012/13 и 2013/14 годах.