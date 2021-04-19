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Драка с раздеванием: игроки донецкого и киевского клубов помахались во время матча

19 апреля, 23:31

Елена Павлова Елена Павлова

Роман Кобелев и Умед Гильманов устроили потасовку во втором поединка финала УХЛ Донбасс – Сокол в Дружковке. Смотрите, чем закончилось столкновение

Вчера, 18 апреля, в Дружковке состоялся второй матч финальной серии украинской хоккейной Лиги, в которой хозяин площадки Донбасс обыграл киевский Сокол со счетом 5:1. После этой победы вице-чемпион УХЛ повел в серии 2:0. Но помимо забитых шайб, зрители увидели на льду настоящую драку.

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Драка Романа Кобелева и Умеда Гильманова в матче Донбасс – Сокол

Драка Романа Кобелева и Умеда Гильманова в матче Донбасс – Сокол / Фото: УХЛ

На экваторе третьего периода сцепились Роман Кобелев и Умед Гильманов. Хоккеисты достаточно долго выяснили отношения, продемонстрировав яркий рукопашный бой. Кобелев даже стащил с соперника свитер. После того, как Умед оказался на льду, судьи растянули хоккеистов.

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Отметим, что Донбасс четыре свои шайбы в этом матче забросил в большинстве. Дубль в составе дончан на счету Ляльки. Сокол сумел забросить шайбу престижа лишь в последнем периоде стараниями Андрейкива, когда судьба встречи уже была предрешена.

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Следующие две встречи финальной сери УХЛ пройдут в Киеве. Сокол примет Донбасс 21 и 23 апреля. Начало обоих матчей в 18:00. Напомним, что финальная серия длится до четырех побед одной из команд.

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