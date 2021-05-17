Дети устроили массовую драку на турнире по хоккею в России. Бежали разнимать даже родители

Между командами Айсберг из Горячего Ключа и Олимп из Самары произошла стычка за минуту с небольшим до конца встречи, после чего спортсмены побросали свои клюшки

Драка школьников на хоккейном турнире в России

В России турнир среди школьников 2009 года рождения "Кристалл" завершился массовой дракой после финального матча. Ранее 26-летний баскетболист умер на турнире в Москве, потеряв сознание за 29 секунд до конца матча.

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За минуту с копейками до конца встречи между командами Айсберг из Горячего Ключа и Олимп из Самары произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. Соперники не выдержали, бросили клюшки и решили выяснить отношения с помощью кулаков. Пока судьи пытались разнять детей, Олимп выехал на лед полным составом и началось массовое побоище. Тут уж драку пришлось разнимать не только арбитрам, но и родителям.

"Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты Олимпа. Да, Вот так финал. Родители спешат на лед", – цитирует комментатора встречи NEWSBOX24.TV

В итоге матч был остановлен за 1 минуту и 16 секунд до конца третьего периода при счете 6:3 в пользу Айсберга, и победа была присуждена клубу за Горячего Ключа.

Ранее россияне проиграли Канаде финал чемпионата мира по хоккею и расплакались на льду.