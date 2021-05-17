Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки

Між командами Айсберг з Гарячого Ключа і Олімп з Самари сталася сутичка за хвилину з невеликим до кінця зустрічі, після чого спортсмени покидали свої ключки

Бійка школярів на хокейному турнірі в Росії

У Росії турнір серед школярів 2009 року народження "Кристал" завершився масовою бійкою після фінального матчу. Раніше 26-річний баскетболіст помер на турнірі в Москві, знепритомнівши за 29 секунд до кінця матчу.

Читайте також: Побоїще в Нью-Йорку: хокеїсти влаштували найпотужнішу бійку в історії

За хвилину з копійками до кінця зустрічі між командами Айсберг з Гарячого Ключа і Олімп з Самари сталося порушення правил з боку самарських хокеїстів. Суперники не витримали, кинули ключки і вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Поки судді намагалися розняти дітей, Олімп виїхав на лід у повному складі і почалося масове побоїще. Тут вже бійку довелося рознімати не тільки арбітрм, але і батькам.

"Такий хокей нам не потрібен. Ви подивіться, що відбувається. У повному складі висипають на лід хокеїсти Олімпу. Так, Ось так фінал. Батьки поспішають на лід ", – цитує коментатора зустрічі NEWSBOX24.TV

У підсумку матч був зупинений за 1 хвилину і 16 секунд до кінця третього періоду за рахунку 6:3 на користь Айсберга, і перемога була присуджена клубу за Гарячого Ключа.

Раніше росіяни програли Канаді фінал чемпіонату світу з хокею і розплакалися на льоду.