Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки

Олена Павлова Олена Павлова
17 травня, 15:42
Копіювати лінк
Між командами Айсберг з Гарячого Ключа і Олімп з Самари сталася сутичка за хвилину з невеликим до кінця зустрічі, після чого спортсмени покидали свої ключки
Бійка школярів на хокейному турнірі в Росії
Бійка школярів на хокейному турнірі в Росії

У Росії турнір серед школярів 2009 року народження "Кристал" завершився масовою бійкою після фінального матчу. Раніше 26-річний баскетболіст помер на турнірі в Москві, знепритомнівши за 29 секунд до кінця матчу.

Читайте також: Побоїще в Нью-Йорку: хокеїсти влаштували найпотужнішу бійку в історії

За хвилину з копійками до кінця зустрічі між командами Айсберг з Гарячого Ключа і Олімп з Самари сталося порушення правил з боку самарських хокеїстів. Суперники не витримали, кинули ключки і вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Поки судді намагалися розняти дітей, Олімп виїхав на лід у повному складі і почалося масове побоїще. Тут вже бійку довелося рознімати не тільки арбітрм, але і батькам.

"Такий хокей нам не потрібен. Ви подивіться, що відбувається. У повному складі висипають на лід хокеїсти Олімпу. Так, Ось так фінал. Батьки поспішають на лід ", – цитує коментатора зустрічі NEWSBOX24.TV

У підсумку матч був зупинений за 1 хвилину і 16 секунд до кінця третього періоду за рахунку 6:3 на користь Айсберга, і перемога була присуджена клубу за Гарячого Ключа.

Раніше росіяни програли Канаді фінал чемпіонату світу з хокею і розплакалися на льоду.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти