Шумахер: жизнь до и после трагедии. Новый фильм о легенде

15 сентября состоится премьера документального фильма о легендарном гонщике Михаэле Шумахере, о жизни которого уже более семи лет почти ничего не известно

Михаэль Шумахер семь раз выигрывал чемпионат Формулы-1 / Фото: Getty Images

Компания Netflix презентовала трейлер нового документального фильма о семикратном чемпионе Формулы-1 Михаэле Шумахере. Семь лет молчания скрывают легендарного гонщика от общественности.

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Фильм был снят в сотрудничестве с семьей Шумахера с использованием частных семейных архивов. Он рассказывает о жизни легендарного гонщика как до, так и после инцидента в 2013 году.

Зрители увидят, как Михаэль Шумахер стал легендой Формулы-1. Его путь от детских соревнований до тотального доминирования в Королевских гонках.

В фильме будут интервью с женой Шумахера Коринной, его отцом Рольфом, братом Ральфом и детьми Джиной-Марией и Миком.

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Премьера состоится уже 15 сентября.

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Напомним, что в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о состоянии его здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.