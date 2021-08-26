Шумахер: життя до та після трагедії. Новий фільм про легенду

15 вересня відбудеться прем'єра документального фільму про легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, про життя якого вже більше семи років майже нічого не відомо

Міхаель Шумахер сім разів вигравав чемпіонат Формули-1 / Фото: Getty Images

Компанія Netflix презентувала трейлер нового документального фільму про семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера. Сім років мовчання приховують легендарного гонщика від громадськості.

Реклама

Фільм був знятий у співпраці з сім'єю Шумахера з використанням приватних сімейних архівів. Він розповідає про життя легендарного гонщика як до, так і після інциденту в 2013 році.

Глядачі побачать, як Міхаель Шумахер став легендою Формули-1. Його шлях від дитячих змагань до тотального домінування в Королівських гонках.

У фільмі будуть інтерв'ю з дружиною Шумахера Корінною, його батьком Рольфом, братом Ральфом і дітьми Джиною-Марією і Міком.

Реклама

Прем'єра відбудеться вже 15 вересня.

Читайте також: На лікування Шумахера потрібні гроші: дружина продає віллу за 59 млн євро

Нагадаємо, що в грудні 2013 Міхаель Шумахер отримав серйозну травму головного мозку на гірськолижному курорті. З тих пір інформація про стан його здоров'я надходить дозовано. Є думка, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами. Однак в родині Шумахера цю інформацію ніяк не коментували.