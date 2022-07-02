Лишить права голоса. Чемпион Формулы-1 размазал маразматика, поддержавшего Путина

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон неоднократно высказывал слова поддержки украинскому народу. Легендарный гонщик не оставил без внимания тираду бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна о диктаторе Путине.

По мнению Хэмилтона, не стоит давать право публично высказываться любителям кровавого маньяка. Своими словами архаичные деятели, подобные 91-летнему Экклстоуну, наносят только вред.

"Нам больше не нужно слушать кого-то, кто поддерживает войну, перемещение людей, убийства людей. Поддержка такого человека (Путина) – вне моего понимания.

Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отбрасывают нас на десятилетия, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль.

Нам не нужно поддерживать таких людей, нужно смотреть в будущее. Не давайте слова людям, которые не могут внести ничего хорошего", – сказал Хэмилтон в комментарии Planet F1.