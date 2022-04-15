Украинцев насилуют и убивают. Легенда Формулы-1 молится за наш народ

7-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал украинцев, которые страдают от насилия и преступлений со стороны оккупантов

Хэмилтон молится за украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших гонщиков в истории Формулы-1 снова высказал слова поддержки украинскому народу. Хэмилтон последовал примеру Себастьяна Феттеля, и не стал умалчивать о военных преступлениях российской армии в Украине.

Льюис Хэмилтон / Фото: Getty Images

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Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Свою позицию в отношение украинского народа, 7-кратный чемпион Формулы-1 показал на своей странице в Instagram. Хэмилтон впечатлен силой и духом украинцев, которые подвергаются постоянной агрессии со стороны оккупантов.

"Я молюсь за народ Украины. Сила, которую демонстрируют украинцы в такие непростые времена, поражает. Мы должны поддерживать их и подбадривать. Семьи переезжают, находятся порознь… Или их убивают… Украинские люди, особенно женщины и дети, сталкиваются с насилием и нуждаются в нашей помощи."

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Команда Формулы-1 Хаас отказывается платить бывшему титульному спонсору из-за связей с Кремлем.