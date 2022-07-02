Позбавити права голосу. Чемпіон Формули-1 розмазав маразматика, який підтримав Путіна

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон неодноразово висловлював слова підтримки українському народу. Легендарний гонщик не залишив поза увагою тираду колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна про диктатора Путіна.

На думку Гемілтона, не варто давати право публічно висловлюватись любителям кривавого маніяка. Своїми словами архаїчні діячі, подібні до 91-річного Екклстоуна, завдають лише шкоди.

"Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини (Путіна) – поза моїм розумінням.

Я не міг повірити, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і ми ще маємо побачити всю тяжкість і біль.

Нам не треба підтримувати таких людей, треба дивитися у майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть зробити нічого хорошого", – сказав Гемілтон у коментарі Planet F1.